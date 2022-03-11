Акимату Шымкента выделят 983 млн тенге на ремонт зданий

983 млн тенге планируется выделить акимату Шымкента на ремонт зданий, пострадавших во время массовых беспорядков в январе.

МЧС РК подготовило проект постановления правительства о выделении средств из резерва на восстановление ряда объектов в нескольких городах Казахстана.

Планируется, что средства в сумме 8,6 млрд тенге перечислят акиматам Алматы, Шымкента, Алматинской и Кызылординской областей.

В частности, Алматы получит на указанные цели 1 786 517 913 тенге, Алматинская область – 5 194 387 020 тенге, Шымкент – 983 096 428 тенге, Кызылординская область – 635 998 639 тенге.

Как сообщили, принятие проекта позволит восстановить объекты, пострадавшие в результате массовых беспорядков.

Выделенные средства акиматы должны использовать до 1 декабря 2022 года.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 марта.