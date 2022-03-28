Covid-19 выявили в 8 регионах страны

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Это на 2 случая заражения больше, чем днем ранее. Новые очаги выявили в 8 регионах страны.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 марта 2022 года

Самое большое количество Covid- инфицированных отмечается в Алматы — 12, ВКО- 5, столице -2, Актюбинской области -2. В Акмолинской, Алматинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях по единичному случаю.

Всего в стране подтверждено 1 305 065 случаев, выздоровели 1 288 267 человек.