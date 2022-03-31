Должники алиментов не смогут выехать за пределы страны

По итогам 2021 года в Шымкенте было обнаружено 10 тысяч должников по алиментам, из них у 5 тысяч долги вычитываются из зарплат, а 608 человек не платят вовсе.

На сегодняшний день общий размер задолженности по этим категориям составляет 693 миллиона тенге.

«По итогам прошлого года у нас было 385 тысяч исполнительных производств – взыскатель и должник, то есть в исполнительное производство вовлечены более 700 тысяч граждан. Алименты удерживаются с зарплаты должника. Если 1 ребенок – 25 процентов, 2 ребенка – 33 процента, 3 и более – 50 процентов. Если должник безработный алименты высчитываются исходя из средней заработной платы» — сообщила заместитель руководителя департамента юстиции г.Шымкента Айнур Исабекова.

В одном Шымкенте за прошлый год общая сумма подлежащая взысканию составила более 172 миллиардов тенге. В случае, если сумма взыскания превышает 20 МРП, то есть 60 тысяч тенге, должнику запретят выезжать из страны. Делается это в автоматическом режиме, когда судоисполнитель передает запрос в пограничную службу. По закону известить должника обязаны заблаговременно.

«Закон предусматривает 5 рабочих дней, в любом случае судоисполнитель не вправе наложить ограничения не предупредив должника» — добавила Айнур.

К слову, в целях улучшения положения граждан судебные исполнители теперь обязаны должникам 3 месяца на реализацию имущества. Плюс к этому, вместо пятидесяти процентов установили новый порог снижения – минимум 75 процентов. Это значит, что если у должника к примеру есть недвижимость за 10 миллионов, продать ее обязаны минимум за 7,5 млн, а не за 5, как это было раньше.