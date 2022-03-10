Древнюю арбу нашли в Туркестанской области

В Туркестанской области нашли древнюю арбу. Ее обнаружили местные жители в реке.

Сколько она там провела, неизвестно, это будет известно по результатам экспертизы, которую проведут историки. Им предстоит проделать немалую работу. Но уже сейчас известно, что арбу использовали около века назад.

Двухколесную телегу обнаружили рядом с селом Шубар. Местный житель сразу понял, что это историческая находка и обратился к местным исполнительным органам. Те попросили выехать на место историков. Несмотря на как минимум вековой возраст, арба хорошо сохранилась. Само дерево и металл в хорошем состоянии, а вот два колеса отсутствуют.

«Сейчас время тракторов, машин, а вот в XIX-XX веках применялись телеги в колхозных работах: возили пшеницу, сено, людей. У нас впервые такая находка. В основном шла керамика и медные монеты«, — говорит Эрик Аширбердиев, заведующий музеем.

После того, как арбу отреставрируют, ее выставят в музее и полюбоваться на вековую телегу смогут все желающие.