Эксклюзивное интервью с эпицентра военного конфликта

Жительница Украины в эксклюзивном интервью корреспонденту телекомпании Отырар рассказала что сейчас происходит в охваченной войной стране.

Анна Костюченко наша коллега, которая живет в Киеве. По словам коррреспондента, обстановка в городе напряженная, звучит воздушная тревога.

Анна Костюченко живет в столице Украины. Киев сейчас находится под постоянным обстрелом, говорит девушка. Массивные удары были с первых дней и продолжаются уже пятые сутки. По словам Анны, почти каждый час в городе звучит воздушная тревога – предупреждение о том, что нужно искать укрытие. Киевчане прячутся в подвалах, бомбоубежищах и в метро.

«Все прячутся, жизнь важна, и каждый дом в опасности, да, для нас это обыденность, звуки сирены и фразы, вроде пока нет сирены пойду приму душ, выпью кофе, это вот уже что-то из обыденности и сирены звучат часто и люди прячутся. Я лично устала ночевать в метро, я живу на низком этаже и знаю где в моей квартире самые толстые стены, я там сплю на полу, потому что это безопасно, так я провожу ночь», — говорит Анна Костюченко, жительница Киева.

Потери, по словам Анны, есть и с украинской и с российской стороны. Страдают не только военные, но и гражданские. Как минимум 16 детей погибли с начала военных действий на Украине. Многие жилые дома в Киеве разрушены, такая же ситуация и в других городах. Анна говорит, украинцы стараются на улицу не выходить, вылазки делают только за продуктами. А еще, общая беда как никогда объединила людей.

«Там где есть например проблемы с поставкой питания, те же самые рестораторы , у кого были большие запасы, организовывают центры помощи, раздают еду солдатам, старым женщинам, людям, которые были не готовы, у кого мало еды, и я пыталась присоединиться, но мне сказали что очень много людей и не нужна ваша помощь и я сижу дома и жду возможности помочь своей стране», — говорит Анна Костюченко.

В охваченной войной стране были и казахстанцы. Их начали вывозить в первые же дни. И вот, первый самолет со 175 эвакуированными из Украины гражданами Казахстана, накануне вечером, приземлился в алматинском аэропорту. Рейс совершили из соседней с Украиной Польши. По информации министерства иностранных дел Казахстана, в конце февраля в Украине находилось около 1,5 тысячи казахстанцев. Больше 650 человек запросили у посольства помощи в эвакуации. На границе с Польшей и Молдовой также застряли и казахстанские дальнобойщики — всего больше 50 фур. Благодаря работе МИДа их постепенно вывозят из Украины.