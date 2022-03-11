Экспортерам сырья ввели новые налоговые привилегии

Планируется упростить возврат превышения налога на добавленную стоимость для экспортеров сырья.

Такие привилегии смогут получить экспортеры, конвертировавшие в национальную валюту не менее половины валютной выручки, поступившей от экспорта сырья. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

Для этого разрабатывается проект постановления Правительства Республики Казахстан об утверждении перечня субъектов предпринимательства, осуществивших конвертацию не менее 50 процентов валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период.

В статью 434 Налогового кодекса внесена поправка в части упрощенного порядка возврата превышения налога на добавленную стоимость для субъектов предпринимательства, осуществивших конвертацию не менее 50 процентов валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период.

Экспортеры при соответствии условиям пункта 2 статьи 429 Налогового кодекса могут вернуть без проведения налоговой проверки сумму в размере не более 80 процентов от суммы превышения налога на добавленную стоимость в течении 15 рабочих дней.

Целью реализации является предоставление более выгодных по сравнению с рыночными условиями инструментов для инвестирования средств в национальной валюте.