На премии Оскар почтили минутой молчания жертв в Украине

В ночь на 28 марта состоялась 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар».

Об этом подробно написали в BBC Russian News.

Награды американской киноакадемии запомнятся зрителям надолго.

Одной из интриг вечера, помимо объявления победителей, было возможное обращение к участникам торжества президента Украины Владимира Зеленского, к которому призывали некоторые актеры.

В частности, американский актер Шон Пенн пообещал уничтожить все свои статуэтки, если Зеленскому не дадут слова.

Однако обращения президента Украины не случилось, но в перерыве церемонии организаторы вывели на экраны официальное заявление киноакадемии и попросили собравшихся почтить минутой молчания жертв войны в Украине.

«Мы хотели бы минутой молчания продемонстрировать нашу поддержку народу Украины. Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах. Ресурсов мало, и мы вместе, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим рядом с Украиной. Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами. #StandWithUkraine», – говорится в видео.

Что касается лауреатов, то в основном победители были довольно точно предсказаны критиками.

Лучший фильм

Главная премия вечера досталась картине «CODA: Ребенок глухих родителей» — адаптации франко-бельгийской ленты 2014 года «Семейство Белье».

«CODA» также взяла награды в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана» (им стал Трой Коцур — глухой от рождения американский актер). Свою победную речь он произнес на языке жестов.

«Я только хочу сказать, что эта победа посвящена всем глухим людям, съемочной группе нашего фильма и всему сообществу людей с ограниченными возможностями. Это наш момент», — сказал Коцур.

Он стал вторым слабослышащим лауреатом «Оскара» в истории церемонии.

Картина также получила награду в номинации «лучший адаптированный сценарий».

Награда за лучшую женскую роль второго плана у Арианы ДеБос за роль в «Вестсайдской истории».

Лучший актер

Награда досталась Уиллу Смиту за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме «Король Ричард». Ранее в марте Смит также удостоился за эту роль главной премии Британской академии кино и телевизионных искусств — BAFTA.

Лучшая актриса

Премия досталась Джессике Честейн. Картина «Глаза Тэмми Фэй» рассказывает о судьбе пары телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера. В 1976-87 годах они вели на американском телевидении христианскую передачу, создали мощную финансовую империю, но затем потерпели крах.

Картина также взяла главный приз в номинации «лучший грим и прически».

Лучший режиссер

Премия за лучшую режиссерскую работу второй год подряд уходит режиссеру-женщине. Ее получила новозеландка Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса». Это картина о сложных взаимоотношениях двух совершенно разных братьев, владеющих крупнейшим ранчо в Монтане в 1920х годах.

Урожай статуэток

Триумфатором вечера по числу наград стала картина «Дюна».

Она собрала премии в следующих номинациях:

Лучший оператор — Грег Фрэйзер

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший монтаж

Лучший оригинальный саундтрек — Ханс Циммер

Лучший звук

Анимация

Победителем в номинации «лучший полнометражный мультфильм» ожидаемо победила работа студии Disney «Энканто», рассказывающая о жизни необыкновенной семьи в Колумбии.

В категории короткометражной анимации победа досталась совместной работе США и Испании «Стеклоочиститель».