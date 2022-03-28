На премии Оскар почтили минутой молчания жертв в Украине

В ночь на 28 марта состоялась 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар».
Об этом подробно написали в BBC Russian News.
Награды американской киноакадемии запомнятся зрителям надолго.
Одной из интриг вечера, помимо объявления победителей, было возможное обращение к участникам торжества президента Украины Владимира Зеленского, к которому призывали некоторые актеры.
В частности, американский актер Шон Пенн пообещал уничтожить все свои статуэтки, если Зеленскому не дадут слова.
Однако обращения президента Украины не случилось, но в перерыве церемонии организаторы вывели на экраны официальное заявление киноакадемии и попросили собравшихся почтить минутой молчания жертв войны в Украине.
«Мы хотели бы минутой молчания продемонстрировать нашу поддержку народу Украины. Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах. Ресурсов мало, и мы вместе, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим рядом с Украиной. Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами. #StandWithUkraine», – говорится в видео.
Что касается лауреатов, то в основном победители были довольно точно предсказаны критиками.
Лучший фильм
Главная премия вечера досталась картине «CODA: Ребенок глухих родителей» — адаптации франко-бельгийской ленты 2014 года «Семейство Белье».
«CODA» также взяла награды в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана» (им стал Трой Коцур — глухой от рождения американский актер). Свою победную речь он произнес на языке жестов.
«Я только хочу сказать, что эта победа посвящена всем глухим людям, съемочной группе нашего фильма и всему сообществу людей с ограниченными возможностями. Это наш момент», — сказал Коцур.
Он стал вторым слабослышащим лауреатом «Оскара» в истории церемонии.
Картина также получила награду в номинации «лучший адаптированный сценарий».
Награда за лучшую женскую роль второго плана у Арианы ДеБос за роль в «Вестсайдской истории».
Лучший актер
Награда досталась Уиллу Смиту за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме «Король Ричард». Ранее в марте Смит также удостоился за эту роль главной премии Британской академии кино и телевизионных искусств — BAFTA.
Лучшая актриса
Премия досталась Джессике Честейн. Картина «Глаза Тэмми Фэй» рассказывает о судьбе пары телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера. В 1976-87 годах они вели на американском телевидении христианскую передачу, создали мощную финансовую империю, но затем потерпели крах.
Картина также взяла главный приз в номинации «лучший грим и прически».
Лучший режиссер
Премия за лучшую режиссерскую работу второй год подряд уходит режиссеру-женщине. Ее получила новозеландка Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса». Это картина о сложных взаимоотношениях двух совершенно разных братьев, владеющих крупнейшим ранчо в Монтане в 1920х годах.
Урожай статуэток
Триумфатором вечера по числу наград стала картина «Дюна».
Она собрала премии в следующих номинациях:
Лучший оператор — Грег Фрэйзер
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший монтаж
Лучший оригинальный саундтрек — Ханс Циммер
Лучший звук
Анимация
Победителем в номинации «лучший полнометражный мультфильм» ожидаемо победила работа студии Disney «Энканто», рассказывающая о жизни необыкновенной семьи в Колумбии.
В категории короткометражной анимации победа досталась совместной работе США и Испании «Стеклоочиститель».