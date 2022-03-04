Новый филиал Альфа-Банка с коворкинг пространством открылся в Шымкенте

В Шымкенте состоялось торжественное открытие нового современного филиала Альфа банка.

В торжественной церемонии перерезания ленты принял участие заместитель акима города и другие официальные лица.

Молодая креативная команда профессионалов подготовила много сюрпризов. Так на входе гостей приветствует голограмма директора шымкентского филиала Альфа-Банка. А все желающие сфотографировались в необычной фотозоне и получили подарки.

Дамир Какиев, управляющий директор АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан» отметил:

«На сегодняшний день в Шымкенте нам доверяют более 20 тыс. предпринимателей, более 100 тыс. клиентов физических лиц. И вот сегодня мы решили подарить такой классный, современный офис, созданный по новому формату бренчбука Альфа Банка, расположенный на двух этажах. На первом этаже мы обслуживаем только физических лиц со своими кассами, на втором этаже юридических лиц. Также есть зона для работы вип-клиентами».

В банке можно не только получить весь спектр банковских услуг. Новый филиал может стать площадкой для проведения деловых переговоров и обсуждения бизнес-идей. Главные преимущества это – новая философия работы с клиентами: сочетание «цифры» и человеческого общения. Высокотехнологичные услуги банка удачно дополняются современным дизайном коворкинг пространства офиса.

По мнению Уткира Абдужаппарова, директора филиала АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан» в Шымкенте, «Альфа банк на сегодняшний день — это банк цифрового сервиса, цифрового обслуживания. Наше мобильное приложение признается лучшим как для физических так и для юридических лиц на рынке Казахстана».

Альфа-Банк активно развивает свои сервисы, предоставляя все виды банковских услуг. Работа банка высоко оценивается со стороны международных организаций. В этом году банк получил подтверждение рейтингов надёжности от международных агентств S&P и Fitch Ratings.

Ждем Вас по адресу: г. Шымкент, улица Аскарова, 32/а.

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