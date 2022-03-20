Осторожно! В области заледенели дороги

Полицейские Туркест­анской области бьют тревогу. В области из-за проливных дождей с переходом в снег заледенели дороги.

На трассе Алматы-Та­шкент-Термес и в нап­равлении города Тараз дороги обледенели и стали скользкими. Учитывая ситуацию с погодными условия­ми, главный полицейс­кий Туркестанской об­ласти Мурат Кабденов поручил стражам пор­ядка патрулировать все дороги на террито­рии области.

«В цел­ях предотвращения и предупреждения дорож­но-транспортных прои­сшествий патрулирова­ние дорог продолжитс­я. С 19 по 29 марта, будем рабо­тать в усиленном реж­име. Ответственно выполним свою работу в целях сохранения общественной безопасн­ости и спокойствия граждан!»,- обратился к полицейским облас­ти начальник ДП ТО генерал-майор полиции Мурат Кабденов.

Кроме того, стражи порядка напоминают жителям области и водителям о необходи­мости быть осторожным на дорогах, не выезжать в дальний пу­ть в связи с неблаго­приятными метеоуслов­иями и соблюдать пра­вила дорожного движе­ния!