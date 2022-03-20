Осторожно! В области заледенели дороги

Полицейские Туркестанской области бьют тревогу. В области из-за проливных дождей с переходом в снег заледенели дороги.
На трассе Алматы-Ташкент-Термес и в направлении города Тараз дороги обледенели и стали скользкими. Учитывая ситуацию с погодными условиями, главный полицейский Туркестанской области Мурат Кабденов поручил стражам порядка патрулировать все дороги на территории области.
«В целях предотвращения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий патрулирование дорог продолжится. С 19 по 29 марта, будем работать в усиленном режиме. Ответственно выполним свою работу в целях сохранения общественной безопасности и спокойствия граждан!»,- обратился к полицейским области начальник ДП ТО генерал-майор полиции Мурат Кабденов.
Кроме того, стражи порядка напоминают жителям области и водителям о необходимости быть осторожным на дорогах, не выезжать в дальний путь в связи с неблагоприятными метеоусловиями и соблюдать правила дорожного движения!