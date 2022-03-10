Посевные площади увеличат в Шымкенте

Посевные площади на территории города планируется довести до 29,8 тыс. га. Это на 0,5 тыс. га больше, чем в 2021 году.

Ожидается, что с этой посевной площади будет собрано 90,1 тыс. тонн урожая.

В Шымкенте полностью готова техника для полевых работ. В прошлом году парк сельхозтехники пополнился 10 новыми тракторами, 7 из них отечественная техника.

В этом году приоритет будет отдан производству кормовой продукции.

43,6% посевов в этом году составляют зерновые культуры. В окрестностях города 13 тыс. га зерновых культур.

В целях повышения урожайности в текущем году предусмотрены средства на минеральные удобрения и семеноводство и субсидирование пестицидов, биоагентов (энтомофагов).

«Определены и операторы распределения топлива для проведения полевых работ. Сейчас, согласно заявкам аграриев, 1 литр топлива предлагается по льготной цене 189 тенге», — сообщили в пресс-службе акимата г. Шымкента.