Шанхай закрывается на карантин из-за вспышки КВИ

Власти Шанхая объявили о введении строгого карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, передает OTYRAR со ссылкой на Reuters.

С 27 по 31 марта cтрогие ограничительные меры вводятся сначала в восточной части города, затем через 5 дней – в западной.

В местах карантина приостанавливается работа предприятий, не связанных с жизнеобеспечением населения, и общественного транспорта. На период карантина жители не должны покидать дома без крайней необходимости.

Напомним, накануне в крупнейшем городе Китая зарегистрировали 3450 новых случаев заболевания.

«Сдерживание крупномасштабной вспышки в нашем городе очень важно. Как только заражённые люди будут взяты под контроль, мы заблокируем передачу вируса», – отметила член местной экспертной группы по Covid Ву Фань.