Жители Шымкента собирают гуманитарную помощь пострадавшим

Неравнодушные к чужой беде казахстанцы собирают гуманитарную помощь.

Акции стартовали по всей стране. В Шымкенте сбор решила организовать обычная жительница города Юлдуз Мадигазимова. Девушка не волонтер, но говорит, пройти мимо чужой беды не смогла.

«Можно привезти лекарственные средства, бинты, вату, антибиотики, видела в Алматы вчера даже связывались с работниками красного полумесяца, ребята тушенку отправляют коробками. Отправлять будем из Шымкента в Алматы в консульство Украины и там дальше авиаперевозками будет доставляться до Польши и потом оттуда на Украину, возможно даже на границе Польши и Украины потребуется помощь, там много кто застрял», — говорит Юлдуз Мадигазимова, жительница г. Шымкента.

Юлдуз собирает вещи, продукты, их же закупает на денежные пожертвования неравнодушных шымкентцев. Нужны также теплые вещи, пледы и одеяла.

+7(775)733-70-15 Юлдуз

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