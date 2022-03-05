Солдаты Шымкента оригинально поздравили своих дам с 8 Марта

Военнослужащие в/ч 6506 поздравили своих коллег девушек и женщин сослуживцев с 8 Марта.

Такое в воинских частях редко делают. Шымкентские военные показали дамам какие они романтики и устроили настоящий праздник.

Весь путь в здание, где проходил праздничный концерт, бойцы усыпали лепестками роз, пустили коридор охраняемые солдатами, которые вручали каждой по одной розе.

«Они всегда с нами, всегда нам помогают, они по сути наш тыл. Без женщин жить невозможно, спасибо большое им за все», — сказали в в/ч 6506.

Военнослужащих женщин поздравили праздничным концертом и вручили нагрудные знаки, грамоты и самое важное — выходной до 9-го марта.