Токаев готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Казахстан готов оказать содействие в урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной.

Об этом на съезде правящей партии заявил Глава государства. По его словам, позиция Казахстана по поводу Украины должна строиться на принципе неделимости евразийской безопасности. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил предоставить площадку для ведения переговоров российской и украинской стороне, если понадобится.

«Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась. И сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля на территории Белоруссии. Следующий этап двустороннего диалога может состояться в ближайшие дни.