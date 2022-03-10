Токаев назначил секретаря партии Amanat

Новым секретарем партии стал экс-продюсер АО «Хабар» Ринат Кертаев.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

Ринат Кертаев родился 23 апреля 1983 года в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Связи с общественностью»

Свою деятельность в агентстве «Хабар» начал в 2006 году. Занимал должности продюсера редакции развлекательных программ, редактора-аналитика отдела новостей, генерального продюсера отдела производства программ, вице-председателя агентства.