Трудоустройство в Шымкенте: от А до Я

Хотите зарегистрироваться как безработный или ищите работу, можете обратиться в отделения городского центра занятости по месту жительства.

Также можете зарегистрировать свое заявление с помощью ЭЦП на онлайн-портале труда enbek.kz электронной бирже труда. По данным Центра занятости населения, в автоматизированной информационной системе в качестве безработных в Шымкенте зарегистрировано 7739 человек.

В городской центр занятости Гаухар Кудаярова обратилась в поисках работы. Девушка — выпускница медицинского колледжа. После прохождения молодежной практики она рассчитывает на стабильную работу по специальности.

Для регистрации в качестве безработного необходимы всего два документа: удостоверение личности и диплом об окончании учебного заведения. Как только на электронной бирже труда появится подходящая вакансия, обратившийся получит направление.

Гаухар Кудаярова, жительница г. Шымкента:

«В прошлом году я работала по Молодежной практике. Сейчас я без работы. Хочу работать лаборантом. Закончила учебное заведение по лабораторной диагностике. Если бы устроилась на постоянную работу было бы хорошо».

В центре занятости готовы помочь с трудоустройством по государственным программам. Помимо Молодежной практики, безработным предлагают социальную работу. Для желающих начать собственное дело открыты курсы. А тех, кто потерял работу, государство первое время поддержит материально.

Билимжан Дуйсенали, руководитель группы отдела занятости населения по Аль-Фарабийскому району:

«В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние два года. Выплата осуществляется в размере до 40 процентов от потерянного дохода».

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе «Трудоустройство и занятость», выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

заказать услугу онлайн, заполнив все поля,

отправить заявку с электронной подписью

в течение одного дня центр занятости населения по месту жительства заявителя предложит вакансии; если работа не найдена, в течение рабочих трёх дней дистанционно будет присвоен статус безработного.

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система направит на мобильный телефон SMS на согласие оказания услуги по назначению выплаты. В случае согласия, необходимо ответить на сообщение. Выплата будет назначена автоматически, вне зависимости от причин увольнения, на период поиска работы.

Безработные могут обратиться в центры занятости по месту жительства или зарегистрироваться на электронной бирже труда.

Адреса центров занятости:

по Абайскому району: ул. Аргынбекова, 243/3;

по Аль-Фарабийскому району: ул. Байтурсынова, 201 (пересечение улиц Байтурсынова и Аргынбекова);

по Каратаускому и Енбекшинскому районам: мкр. Нурсат, ул. Байтерекова, 89.