В Шымкенте трое погибли, семеро пострадали в ДТП

Смертельное ДТП произошло в предпраздничный день — 20 марта поздней ночью в Абайском районе, передает OTYRAR.

Как сообщили корреспонденты программы «Экстренный вызов» тк «OTYRAR», на пересечении улицы Аль-­Фараби и Алматинской трассы столкнулись три автомобиля Hyu­ndai Starex, Toyota и Daewoo Gentrа. Пос­ле сильного удара не­сколько человек выбр­осило прямо из машин на ас­фальт.

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На месте ск­ончались трое. К месту аварии приехало 5 скорых машин. Семеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Из них пятеро взрослых и двое детей. ⠀

Во­время прибывшая к ме­сту ДТП противопожар­ная служба предотвра­тила пожар: после столкновения произошла утечка топлива, за­горелась «Тойота».

Выясняются все обст­оятельства случившег­ося.