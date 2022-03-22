В Шымкенте трое погибли, семеро пострадали в ДТП

Смертельное ДТП произошло в предпраздничный день — 20 марта поздней ночью в Абайском районе, передает OTYRAR.
Как сообщили корреспонденты программы «Экстренный вызов» тк «OTYRAR», на пересечении улицы Аль-Фараби и Алматинской трассы столкнулись три автомобиля Hyundai Starex, Toyota и Daewoo Gentrа. После сильного удара несколько человек выбросило прямо из машин на асфальт.
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На месте скончались трое. К месту аварии приехало 5 скорых машин. Семеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Из них пятеро взрослых и двое детей. ⠀
Вовремя прибывшая к месту ДТП противопожарная служба предотвратила пожар: после столкновения произошла утечка топлива, загорелась «Тойота».
Выясняются все обстоятельства случившегося.