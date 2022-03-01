Второй борт вылетел за казахстанцами

Из Атырау в Катовице вылетел второй борт для эвакуации казахстанцев из Украины.

Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.

«Второй борт, направленный за гражданами Казахстана, вылетел из Атырау в Катовице в 10:13 (по времени Нур-Султана)», – говорится в сообщении пресс-службы Комитета гражданской авиации.

Предполагается, что самолет прибудет в аэропорт Катовице в 14:20 часов дня по времени Нур-Султана. Как сообщили, казахстанцам обеспечен переход границы без виз и ПЦР-тестирования.

К слову, более 650 казахстанцев заполнили заявки об эвакуации из Украины.