Более 3300 граждан Казахстана возвращены домой с начала эвакуации

Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжает возвращение казахстанцев из зоны эскалации на Ближнем Востоке.

«С начала эвакуации было выполнено 12 авиарейсов как авиакомпаний-резидентов, так и нерезидентов, благодаря чему домой вернулись более 3300 наших граждан», — сообщили в МИД.

Помимо авиаперевозок, вывоз граждан осуществляется и наземным транспортом.

Так, 6 марта запланирован выезд семи граждан РК, сотрудников компании «Заркух», через ирано-армянскую границу. Ранее дипломаты в Тегеране и Ереване обеспечили безопасный выезд оставшихся 34 сотрудников компании, которые пересекли границу автобусом. Всего из Ирана возвращено уже 52 гражданина.

«Наши дипломатические представительства будут продолжать координировать действия на местах и поддерживать постоянную связь с соотечественниками до полного завершения эвакуации», — подчеркнули в МИД.