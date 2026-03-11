Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Более 9500 казахстанцев вернулись из Ближнего Востока

-
Редактор Юлия Машковская
-
33
самолет
Иллюстраивное фото

При содействии государственных органов и дипломатических представительств из Ближневосточного региона в Казахстан вернулись 9517 казахстанцев.

«В настоящее время продолжается работа по эвакуации граждан из Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и Королевства Саудовской Аравии», — сообщили в министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

Вместе с тем министерство завершает эвакуационные мероприятия из Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирана, Кувейта, Ливана и Омана.

«Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками и оказывают необходимое содействие гражданам», — отметили в ведомстве.

