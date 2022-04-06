6 районов Шымкента останутся без горячей воды почти на полгода

Более 200 многоэтажек в Шымкенте отключили от горячего водоснабжения из-за изношенности котельной «3-Энергорталык». Горожанам рекомендовали заранее приобрести и установить водонагреватели типа Аристон.

Переходить на водонагреватели пришлось жителям микрорайонов Восток, Север, Отырар, 16-ый,17-ый и 18-ый. Изношенная котельная «3-Энергорталык» не может в полной мере обеспечивать вышеназванные микрорайоны горячей водой. Жителям 6 микрорайонов

А вот подача воды в новые микрорайоны Шымкента не приостановится до конца Оразы.

«В микрорайоне Туран, Шымсити горячую воду не отключили, там она есть, полгорода живет с горячей водой, мы не отключали. Мы хотели после отопительного сезона провести ревизию, но народ попросил во время Оразы не выключать горячую воду. Поэтому во время Оразы все будут с горячей водой, именно те, у которых есть автономное отопление»,— говорит руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкента Боранбай Булатбеков.

В управлении энергетики и коммунального хозяйства заверили, что обеспечивать горячей водой — экономически невыгодно. Поэтому жителям придется ждать начала отопительного сезона.

«Старая часть города, которая запитана от ТЭЦ, там экономически невыгодно включать горячую воду. Там диаметром 1000 трубы, чтобы греть воду там все циркулируется — это бешеный расход. Поэтому старая часть города, никогда в летний период горячей воды не было», — говорит Боранбай Булатбеков.

Журналист:

— Получается, теперь они горячую воду получат по началу отопительного сезона?

Боранбай Булатбеков:

-Да.