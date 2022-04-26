Акимат Туркестанской области не выполняет обязательств по публикации данных

Местные исполнительные органы страны обязаны публиковать на веб-портале «электронного правительства» перечень данных, утверждённых правительством.

По состоянию на 19 апреля текущего года практически все местные исполнительные органы опубликовали на сайте полный перечень утверждённых данных.

Исключение составили Туркестанская, Атырауская и Мангистауская области. В Туркестанской области опубликовали всего 88,7% утверждённых открытых данных, в Атырауской — 67,7%, в Мангистауской — 62,9%.

Соответственно, акиматы перечисленных регионов не следуют своим обязанностям в части публикации данных и не выполняют обязанности, предписанные статьями 9 и 17 Закона РК «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года (№ 401-V ЗРК).

При этом общественности важно не только наличие данных, но и их актуальность.

Лишь 10 из 17 регионов страны предоставили самую актуальную информацию по перечню утверждённых данных из числа опубликованных.

Худшие показатели и тут демонстрирует Туркестанская область. Помимо того, что акимат не предоставляет весь перечень данных, большинство опубликованных данных неактуальны. Среди утверждённых опубликованных данных только 49,1% являются актуальными на сегодняшний день.

Рейтинг составили аналитики Ranking. kz на основе данных с Egov. kz