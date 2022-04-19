Бабушку эвакуировали из горящей квартиры в Шымкенте

Многоквартирный дом загорелся в 3:30 часа ночи по улице Уалиханова в Енбекшинском районе.

Как сообщили в ДЧС г. Шымкента, внутри квартиры горели предметы домашнего обихода и пластиковые окна. В захваченной огнем квартире находилась 79-летняя бабушка. Она не смогла выйти на улицу самостоятельно — квартира находилась на верхнем этаже дома. Пожарные эвакуировали ее в безопасное место и своевременно передали сотрудникам «103» для обследования.

Потушить огонь удалось за 18 минут. Общая площадь пожара составила 22 кв. м. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

«В тушении пожара задействовано 5 единиц пожарной техники, 17 человек личного состава, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф. Уважаемые жители города! Строго соблюдайте правила пожарной безопасности в быту!», — говорится в сообщении ДЧС Шымкента.