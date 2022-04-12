Борьбу с марокканской саранчой усилят в Туркестанской области

В этом году большую угрозу для аграриев может создать марокканская саранча, которую считают врагом пахотных земель.

В связи с этим аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поручил усилить превентивные меры по предотвращению потерь крестьян от вредителей. В частности, специалисты обработают высокоэффективными препаратами более 30 тысяч гектаров посевов.

Общий земельный фонд Туркестанской области составляет 11,6 млн га, из них 4,2 млн га гектар — это земли сельскохозяйственного назначения.

Проведен мониторинг свыше 1 млн га земли. В связи с выработкой иммунной системы к химическим веществам у насекомых-вредителей с прошлого года специалисты применяют препараты «Энжио» (Швейцария) и «Вантекс» (Дания), биологическая эффективность которых — 94%. В этом году в работах по обработке территорий будет задействовано более 200 человек. Большая часть рабочих будет направлена через центр занятости.

На еженедельном аппаратном совещании под председательством акима области говорили о мерах по обеспечению ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Сегодня в реорганизованной ветеринарной службе работают около 2000 специалистов.

В своем Послании Глава государства уделил большое внимание дальнейшему развитию ветеринарии, в том числе повышению заработной платы ветеринарным специалистам. В связи с этим зарплата ветврачей на сельском уровне выросла на 25%, на районном — на 10%, на областном — на 5%.

Для повышения качества ветеринарных мероприятий в прошлом году из местного бюджета было выделено 16 единиц специально оборудованных автомобилей «УАЗ»-фермер, 16 камерных холодильников для хранения биопрепаратов, около 200 витринных холодильников, более 800 термочемоданов, а также инвентарь для содержания собак, 390 единиц комплектов компьютеров.

Кроме того, 16 ветеринарных организаций районов и городов объединены в областное государственное коммунальное предприятие «Ветеринарная служба». Эта практика проводится в стране впервые. В результате того, что акцент делается не на количество специалистов, а на качество их работы, уровень оказываемых ими услуг заметно улучшился.

В этом году на борьбу с 16-ю особо опасными болезнями животных — нодулярным дерматитом, бешенством, ящуром, сибирской язвой, туберкулезом, эмфизематозом, эхинококкозом — выделено более 40 млн доз препаратов, более 6 млн доз уже использованы, согласно плану.

Для профилактики весенне-осенних энзоотических заболеваний ожидается поставка 143,7 тыс. флаконов для вакцинации крупного рогатого скота (верблюдов, лошадей, коров), 93,2 тыс. флаконов — для вакцинации мелкого рогатого скота (овец, коз); 35,6 тонны жидких препаратов для обеззараживания придомовых помещений и прилегающих территорий и 111,7 тонн порошковых препаратов для обеззараживания водоемов.