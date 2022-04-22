«Кудайберген призывал объединиться вокруг Дикого Армана», — прокуратура

В прокуратуре Алматы сообщили, в чем подозревается депутат городского маслихата Кайрат Кудайберген, который сейчас находится в изоляторе временного содержания.

По данным ведомства, Кудайберген был задержан 21 апреля межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках.

«Предварительным расследованием установлено, что Құдайберген Қ.Қ. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (так называемый Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице «Казахстан», призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по ячейкам по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки», — говорится в сообщении ведомства.

После чего якобы собранная Арманом Джумагельдиевым и Кайратом Кудайбергеном группа молодых ребят вышла на площадь и попыталась объединить митингующих вокруг Армана Джумагельдиева. Они планировали организовать оперативный штаб и выдвинуть свои требования власти, сообщили в прокуратуре. Что в последствии, организованная ими противозаконная акция переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений.

«Организация и участие Құдайбергена в массовых беспорядках подтверждается видеозаписями, изъятыми в гостинице «Казахстан», в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева, показаниями очевидцев«, — добавили в ведомстве.