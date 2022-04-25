Людей эвакуировали, животные уничтожены после дождей в Туркестанской области

Как минимум 5 населённых пунктов в Туркестанской области затоплены обильными дождями, передает OTYRAR.

Социальные сети заполонили шокирующие кадры, где улицы Туркестанской области превратились в грязные реки, люди буквально по колено в воде, а домашний скот уносит сильным течением.

Как сообщили в ДЧС Туркестанской области, выпавшие сверх нормы осадки привели к подтоплению Казыгуртского и Сарыагашского районов — это как минимум 5 населенных пунктов. Затоплены дома, хозпостройки, бизнес объекты, людей пришлось эвакуировать, какая-то часть домашнего скота уничтожена. Точное количество ущерба пока неизвестно.

«Затоплено 53 двора, 18 жилых домов, 1 ресторан, 16 хозяйственных построек. С подтопленных территорий эвакуировали 50 человек, все они разошлись по домам родственников. Также убиты домашние животные, количество устанавливается», — сообщили в ДЧС Туркестанской области.

Работы по откачке воды с улиц и дворов продолжается. Для пострадавших запущена «горячая линия» акимата района. Корреспондент OTYRAR сейчас находится в затопленном дождями Казыгуртском районе. Полный материал с места событий будет доступен ближе к вечеру.