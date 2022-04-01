Марихуану на 6 млн перевезли на автобусе из Шымкента в Атырау

В Атырауской области пресекли деятельность ОПГ, которая организовала поставки наркотиков через автобусное сообщение «Шымкент — Атырау», передает OTYRAR со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметил ИО начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскар Мухаметкалиев, деятельность преступной группы была четко налажена.

Организатор группы, житель Кызылординской области, отправлял на автобусе «Шымкент -Атырау» крупные партии марихуаны. Далее другие участники группы, выполняя его указания, встречали товар и хранили в определенном месте. После чего распределяли по адресам, собирали вырученные деньги от реализации наркотиков и отправляли на карточку. Таким образом им удалось продать марихуану более чем на 6 млн тенге.

К слову, участники группы являются уроженцами Кызылординской, Карагандинской и Атырауской областей.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 262 УК РК “Создание и руководство организованной группой, а равно участие в них”. Организатору и участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.