Минздрав не исключает новой вспышки коронавируса

По словам Ажар Гиният, минздрав следит за новой вспышкой коронавируса в Китае. Поэтому казахстанцам расслабляться еще рано, все зависит от возникших новых штаммов.

Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что появление вспышки коронавируса в Казахстане зависит от возникших новых штаммов.

«Зависит от появления новых штаммов коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Китае идёт рост именно штамма «Омикрон». Там в сутки заболевают около 30 тысяч человек. Жёсткие меры в стране принимаются. Мы также следим за этой ситуацией», – сказала министр.

По словам Ажар Гиният, ежемесячно все положительные ПЦР-тесты в нашей стране проверяют на штамм «Омикрон» и другие варианты Covid-19, в том числе тот, который зарегистрировали в Китае.

«Если появится новый вид коронавирусной инфекции, он может дать эффект подъёма. Возможно, и коллективный иммунитет сработает, и болезнь пройдет как обычная простуда», – сказала она.

Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова сообщила, что пока пандемия не закончилась, расслабляться рано, необходимость вакцинации никто не отменял.

«Я не могу сказать, что она закончилась, потому что пандемию объявлял не Казахстан, а ВОЗ. Сегодня говорить о том, что пандемия закончилась не приходится, есть два сценария ситуации: чем больше будет невакцинированных, тем больше у вируса шансов мутировать. Многое зависит от нас и сохранности уровня коллективного иммунитета. Для этого нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Как будет коронавирус развиваться сейчас, доподлинно никто не знает«, – сказала Айжан Есмагамбетова.