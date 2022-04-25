«Мы потеряли единственный источник дохода», — жители Казыгуртского района

О последствиях ливня корреспонденту OTYRAR рассказали сельчане Казыгуртского района.

Как стало известно, только в одном селе Сарапхана, где проживают около 4 тысяч человек, проливной дождь погубил 213 голов домашнего скота. Люди говорят, остались без единственного источника дохода. Кроме того, затопило десятки дворовых территорий.

«Где-то в 6 часов вечера начался сильный дождь, все сразу начало топить. Сейчас уже воды нет, везде грязь, слякоть, вода вроде ушла. Но что нам теперь делать? На помощь еще никто не приезжал», — говорит житель села Сарапхана.

Жители говорят, в надежде спасти скот, горожане сразу же обратились в экстренную службу. ДЧС-ники приехали сразу, однако откачивать воду в помещении, где находились животные, не стали. По словам сельчан, у спасателей не было элементарного насоса для откачки воды.

В акимате Казыгуртского района подсчитывают ущерб. Жертв и пострадавших нет. Сельчане самостоятельно ликвидируют последствия дождей и обустраивают быт. На месте работает корреспондент OTYRAR. Материал дополняется.