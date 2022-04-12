Нарисованные доллары сбывал житель Туркестанской области

Житель Туркестанской области зарабатывал на жизнь рисованием 100-долларовых купюр, передает OTYRAR со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Художника» поймали с поличным, в тот момент, когда он пытался реализовать 9 тысяч 300 долларов США. Именно столько успел подделать подозреваемый 100 долларовыми купюрами.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции г. Шымкента.

Его обвиняют по статье 201 УК РК «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.