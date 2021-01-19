Полицейские Туркестанской области задержали мошенников.

В дежурную часть Сайрамского РУП обратились местные жители с заявлением о том, что стали жертвами мошенничества с земельными участками. Один из потерпевших сообщил, что он решил купить у знакомого земельный участок и заплатил 300 тысяч тенге. Однако, спустя больше года мужчина не дождался ни земельного участка, ни возврата денег.

Другой потерпевший рассказал, что в октябре 2019 года малознакомый человек, войдя к нему в доверие, обещал помочь приобрести у знакомого 10 соток земли и обманным путем завладел 380 тысячами тенге. Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК » мошенничество».

В районном управлении полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Оперативники опросили очевидцев и на основе полученной информации установили личность подозреваемых и доставили в полицию. Оба задержанных оказались жителями Сайрамского района, которые полностью признались в содеянном.

Как выяснилось, вырученные деньги они потратили. Подозреваемые находятся под подпиской. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.