Обзорный материал по затоплению с места событий. Казыгуртский район

Жители Казыгуртского района в панике. Несколько населенных пунктов затопило.

Паводки привели к падежу более трехсот домашних животных. Жители требуют возместить ущерб, нанесенный стихией. Аким района уверяет, специальная комиссия над этим уже работает. Она будет принимать решение о выплатах. Сейчас главное, помочь людям, устранить последствия ливней.

«Смотрите, это не только вода, сель и грязь обрушились. Вчера из акимата пришли и сказали, купите солярку, вам все почистят. Я так и сам могу!», — возмущается сельчанин.

Прийти в себя жители села Сарапхан смогут еще не скоро. Под воду сначала ушел двор, вспоминает Нуркен Уркембаев, потом вода хлынула в сарай и летнюю кухню. Коров и овец пришлось вызволять из сарая.

Нуркен Уркимбаев, житель с. Сарапхана:

«Благо, успели вывести скот. Водой внутри всё залило, у нас здесь кухня была. Вообще не чистят канал, а у меня тут огород был, посмотрите что осталось?! Кто это будет все восстанавливать? Как всегда, сами?!».

Дождевые потоки затопили более 50 дворов. Полсотни человек пришлось эвакуировать. Грязевые потоки унесли свыше трёхсот домашних животных и имущество сельчан. Загоны тоже затопило.

Люди в панике! В этом подворье хозяева лишись свыше двухсот овец. Говорят, звонили в службу спасения, а в ответ слышали лишь обещания.

Газиза Батырханова, жительница с. Сарапхана:

«Никто не приехал на помощь. Спасатели сказали, что нет насоса, чтобы откачать воду, сами всё делали. Никто из акимата не приехал. У нас скот умер больше двухсот голов».

«Проблема — в закрытом проходе для воды, я сколько просил их не зарывать. А им всё ровно. Если бы здесь было открыто, все бы обошлось. Акимы закрыли этот проход».

В акимате Казыгуртского района заверили, никого без помощи не оставят. Местные власти подсчитывают нанесённый стихией ущерб.

Арман Абдуллаев, аким Казыгуртского района:

«Работа по планированию возмещения ущерба ведется. 315 голов скота погибло, пострадали десятки домов. Создана специальная бригада, которая будет помогать в восстанавлении».

Пока чиновники решают кто и как будет возмещать ущерб, а главное когда, люди очищают дворы и хозпостройки своими силами.

Шуддин Саидов