Поправки в Конституцию: мнения шымкентцев

Поправки в конституцию страны стали главной темой этой недели. Их несколько, но в большей мере они коснулись политической жизни страны — партий и избирателей.

Так, президент предложил ввести мажоритарную избирательную систему. При которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей. А тех из них, кто работает неэффективно, электорат может предложить снять с должности. Она позволит создать прямую связь депутата перед его избирателями.

Переход на мажоритарную систему Казахстану необходим, считает депутат шымкентского маслихата Рашкуль Оспаналиева. Народная избранница говорит, раньше каждый депутат баллотировался сам по себе, и люди знали за кого голосовали, а кто их отбор не прошел. Сейчас же — от партии проходят все. Системе необходима реформа. Чтобы в депутатском кресле сидели не те, кто только и делает что восхваляет партию, а действительно работает с народом.

«Сейчас когда баллотируешься, у них свои на фракциях, на Аманате свои программы и от программы шаг влево, шаг вправо не можешь отходить. Сейчас рейтинг сделали, по рейтингу кто больше видеоролики делает, кто больше просто в магазине снимать себя будет и в рейтинг включает, по рейтинговым баллам определяют, это тоже мне не нравится», — говорит Рашкуль Оспаналиева, депутат шымкентского маслихата.

Предложенная президентом мажоритарная система выборов позволит сформировать диалог и тесную связь между кандидатом и его избирателями. А в случае, если народный избранник не исполнит свои обещания, электорат может инициировать его отзыв. А после выбрать нового. Казахстанцы инициативу главы государства поддерживают, правда говорят, главное чтобы новые выдвиженцы были не хуже прежних.

«Допустим 45 человек, из них всего 5-6 человек активные по своему региону, действительно поднимают вопросы и ратуют за то, чтобы они решались, а есть те депутаты, которые просто руки поднимают, есть и те, кто на камеру работают, увидят камеру и начинают вопросы задавать», — говорит жительница города.

«Я считаю сейчас депутаты неплохо работают, но с поправками будут еще лучше работать, стараться начнут», — говорит мужчина.

«Многие депутаты не справляются со своими обязанностями. Другой вопрос если депутат не справляется со своими обязанностями его выгоняют. Кто будет на его место приходить, будут ли его люди выбирать или опять также государство ставить своих людей?», — говорит горожанка.

Мажоритарную систему применяют в некоторых штатах США, Швейцарии, Франции и многих других странах. Специалисты считают, что она позволит собрать лучший мировой опыт, учесть интересы избирателей и партий, а также создаст прямую ответственность победившего кандидата перед его избирателями.