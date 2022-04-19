Потерявший память мужчина скончался в больнице Шымкента

Мужчина, родных которого накануне разыскивали медики, скончался в первой городской клинической больнице южного мегаполиса, передает OTYRAR.

48-летний Жанузак Турсункулов попал в больницу больше недели назад. Мужчину погубили гангрена и сепсис, также он страдал тяжелой белковой энергетической недостаточностью.

Врачи первой городской клинической больницы пытались найти родных и знакомых пациента, рассылали его данные в СМИ. Но никто так и не откликнулся. Сам мужчина не помнил, кто он и откуда родом.