Пожилой мужчина оказался серийным мошенником

Полицейские Туркестанской области задержали пожилого мужчину, причастного к 9 фактам мошенничества, передает OTYRAR.

В УП г. Туркестан с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, её обманул малознакомый мужчина. Аферист заверил женщину, что поможет ей получить безвозмездные госсубсидии на развитие предпринимательства на сумму 585 000 тенге.

За свои услуги он выманил у потерпевшей денежные средства в размере 150 000 тенге. Однако, спустя более года, мужчина так и не выполнил обещанного и не вернул полученные деньги.

Подозреваемого задержали по месту жительства. В ходе следствия выяснилось, что пожилой безработный мужчина был причастен как минимум к 9 фактам мошенничества. С целью легкой наживы подозреваемый обманывал горожан, обещая выбить им денежные средства от государства. Общая сумма ущерба составила около 1,5 миллиона тенге.

Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование по статье «мошенничество».