Приближается Пасха. Как накрыть стол?

24 апреля православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение, Пасху – самый главный и торжественный христианский праздник.

После долгого строгого поста православный люд печет куличи, красит яйца, накрывает праздничные столы. С радостью и верой в жизнь встречает и угощает дорогих гостей.

Классический пасхальный кулич

Заранее приготовьте:

муку – 1,5-2 кг,

молоко – 0,5 л,

яйца – 10 шт.,

масло сливочное – 350 г,

сахар – 0,5 кг,

соль – 0,5 ч. л.,

ванильный сахар – 2 пакетика,

дрожжи (свежие) – 100 г,

изюм – 200 г,

сахарную пудру (для глазури) – 2 ст.

Подготовка к выпечке главного угощения начинается накануне. С вечера отделяем от двух яиц белки и убираем их в холодильник – они понадобятся для глазури. Остальные яйца разбиваем, добавляем соль и оставляем на кухне до утра. От такой процедуры яичные желтки становятся ярче, и кулич приобретет красивый «солнечный» цвет.

Утром в теплом молоке растворяем дрожжи, ложку сахара, немного муки (примерно 5 ст. л.) и ставим в теплое место для брожения. Тем временем растапливаем масло. В яйца добавляем сахар и ванильный сахар, вливаем растопленное масло.

При желании можно добавить тертый мускатный орех, протертый лимон (ложечку лимонного сока оставляем для глазури) и апельсиновую цедру. Когда опара подошла (обычно это занимает 30-40 минут), вливаем в нее нашу подготовленную смесь и хорошо перемешиваем.

В большую миску насыпаем муку (1,5 кг), добавляем получившуюся (уже дрожжевую) смесь и начинаем месить тесто. Рядом с миской можно поставить блюдечко с растительным маслом и время от времени окунать туда руки (тогда легче будет их отмыть).

Месить следует до тех пор, пока тесто перестанет липнуть к миске. Если оно получается жидковатое, можно понемногу добавлять муку. В конце кладем изюм. Кастрюлю с вымешанным тестом хорошо укутываем и ставим в теплое место для подъема на 3-4 часа. Когда оно поднимется, хорошо обминаем и снова оставляем для подъема. Поднявшееся во второй раз тесто раскладываем в формы, смазанные маслом и посыпанные манкой, накрываем полотенцем и оставляем подниматься в формах.

Заполнять тестом форму нужно примерно на треть или чуть больше. Когда тесто поднялось, можно ставить в разогретую до 180-200 градусов духовку. Первое время духовку не открывайте.

Совет: чтобы кулич поднимался ровно, перед тем как ставить в духовку, воткните в серединку деревянную шпажку.

Готовность проверяем зубочисткой. Если верх начинает подгорать, а середина сырая, нужно накрыть формы листом пергамента.

Для глазури взбиваем два хорошо охлажденных белка, постепенно добавляя сахарную пудру, а в конце – чайную ложку лимонного сока. Покрываем верх «пасочек» глазурью и украшаем посыпкой.

Рулеты с нежным маком

Для теста:

мука – 550 г,

молоко – 200 мл,

дрожжи (сухие (7 гр) – 25 г,

яйца – 2 шт.,

масло сливочное – 75 г,

соль – 1 ч. л.,

сахар – 75 г.

Для начинки:

мак – 200 г,

молоко – 100-120 мл,

сахар – 3-4 ст. л.,

масло сливочное – 20 г,

желток яичный – 1 шт.

Сначала к теплому молоку добавляем 1 ст. л. сахара (из общего объема) и дрожжи, все перемешиваем и оставляем в теплом месте минут на 20, чтобы дрожжи активировались.

К мягкому сливочному маслу добавляем остальной сахар и взбиваем миксером. По очереди вводим два яйца, еще раз все взбиваем. К масляной смеси добавляем опару, соль, муку и замешиваем гладкое эластичное тесто.

Миску накрываем пленкой и убираем в теплое место до подъема. Подошедшее тесто вынимаем из миски. Формируем руками в пласт, складываем конвертом, переворачиваем швом вниз, накрываем миской и оставляем еще на 20 минут.

Теперь о том, как приготовить начинку. Чтобы мак получился вкусным и сочным, сварим его в молоке с маслом. Но сначала хорошо промоем (замочим в воде минут на 15 и соберем всплывший мусор) и откинем на сито. Затем запарим мак в кипятке на 15 минут. После этого воду надо слить и добавить в мак горячее молоко.

Сверху кладем сливочное масло и немного сахара на свой вкус. Ставим кастрюлю с содержимым на маленький огонь и нагреваем до получения вязкой консистенции. В конце (по желанию) можно добавить желток яйца и смешать все до однородной массы.

Подошедшее тесто делим на части, каждую часть раскатываем в пласт. Сверху выкладываем начинку, заворачиваем рулет, тщательно прорабатываем шов и хорошо защипываем кончики.

Рулеты ставим на расстойку в теплое место минут на 40. Минут за 5 минут до посадки в духовку рулеты смазываем яичным желтком с небольшим количеством сахара и воды. Выпекаем в разогретой до 190-200 градусов духовке до готовности. Даем рулетам полностью остыть, перед подачей посыпаем сахарной пудрой.

Совет: чтобы у мака не было горького привкуса, следите за сроком годности. Мак – продукт скоропортящийся.

Натуральные красители для пасхальных яиц

Луковая шелуха – универсальный и безвредный природный краситель. Заранее залейте шелуху водой, доведите до кипения, немного проварите, снимите с огня и накройте крышкой. Оставьте на ночь при комнатной температуре, чтобы получился концентрированный луковый настой. Можно использовать шелуху от обычного и красного лука.

Яйца тщательно промойте и положите в настой под шелуху: она не даст яйцам всплыть и благодаря этому они окрасятся более равномерно. Варите яйца 10 минут или дольше. Чем дольше они будут вариться, тем более насыщенный цвет получится.

Готовые яйца выньте шумовкой, выложите на тарелку и дайте остыть. Чтобы яйца красиво блестели, натрите их растительным маслом.

Совет: чтобы скорлупа при варке не потрескалась, вытаскивайте яйца из холодильника за 1-2 часа, а в воду добавьте немного соли.

Если традиционное окрашивание луковой шелухой уже приелось, то обратите внимание на куркуму. Она придаст яйцам ярко-желтый цвет.

Итак, вам необходимо взять 20 г куркумы, смешать с 3 ст. л. воды, чтобы получилась кашица, и выложить в кастрюлю. Далее добавьте в емкость пол-литра воды и доведите смесь до кипения.

После этого переложите натуральный краситель в любую банку или миску с заранее сваренными яйцами, проследите, чтобы куркума полностью покрывала их. Чем дольше яйца пролежат в подготовленной смеси, тем более стойким, ярким и насыщенным будет цвет. Минимальное количество времени – час.

Очень красивый мраморный рисунок можно получить, используя луковую шелуху в сочетании с зеленкой. Купите в аптеке бутылочку зеленки, найдите ненужный капроновый чулок, луковую шелуху измельчите в мелкую крошку ножницами или в блендере. Чем мельче мы ее порежем, тем эффектнее получится рисунок.

Сбрызните водой сырые яйца, пока они еще влажные, обваляйте их в крошке из луковой шелухи. Прилипшую к скорлупе шелуху плотно зафиксируйте на поверхности яиц с помощью капронового чулка (или можете использовать кусочки марли).

Затем растворите в литре холодной воды флакон зеленки, аккуратно погрузите в раствор подготовленные яйца и варите их на слабом огне 15-20 минут, после чего выньте их шумовкой в дуршлаг, промойте в холодной воде, снимите с каждого яйца упаковку и еще раз хорошенько промойте, чтобы луковая шелуха полностью смылась. Чистые и нарядные «мраморные» яйца положите обсыхать на тарелку.

Как правильно выходить из поста

Эти советы пригодятся тем, кто держал строгий пост. Даже для здоровых людей возвращение к обычному режиму питания должно быть постепенным.

1. Яйца и сдоба

Несмотря на то, что яйца – легкий для переваривания животный белок, не стоит на них налегать. В Пасху лучше ограничиться одним съеденным яйцом – этого вполне достаточно, чтобы вернуть в рацион животную пищу, не нагружая желудок. Выпечка на пасхальном столе должна быть вчерашней (свежую есть нельзя), а больным холециститом лучше вообще отказаться от сдобных изделий. Без опасения можно съесть небольшое количество творожной пасхи.

2. Мясо и рыба

Белковый рацион следует расширять постепенно. В идеале – начинать есть мясо лучше на 3-4 день после окончания поста. Вслед за яйцами на вашем столе могут появиться нежирные диетические продукты – отварная курица или говядина (жареного избегайте). Подойдут и паровые котлеты. Любителям рыбы первое время стоит придерживаться блюд, приготовленных из нежирной рыбы, например, судака. Не забудьте про специи и пряную зелень (петрушку, укроп, лук) – они помогут усвоению тяжелой белковой пищи.

3. Овощи и фрукты

После окончания поста не стоит отказываться от полезной привычки употреблять в пищу большое количество клетчатки. Продолжайте есть овощи и фрукты, чтобы ЖКТ работал без сбоев.

4. Кисломолочные продукты

Творог, йогурты, кефир помогут подготовить организм к привычной пище. Выпивайте на ночь стакан кефира или простокваши – это полезно для кишечника.

5. Масло и соусы

Вполне естественно и понятно страстное желание наконец-то залить овощи большой порцией майонеза. Но не стоит спешить. В первое время (хотя бы неделю после поста) продолжайте заправлять салаты растительным маслом, воздерживайтесь от уксуса и майонеза.

6. Напитки

Все диетологи сходятся во мнении, что при выходе из поста один из важнейших моментов – это обильное питье. Употребляйте как можно больше чаев, компотов и витаминных морсов.

Совет: чтобы не подорвать повышенной нагрузкой желудочно-кишечный тракт, в первые дни после окончания поста избегайте жареного, соленого и маринованного, а также жирной пищи, газированных напитков и грибов (в большом количестве). Не переедайте, питайтесь чаще и небольшими порциями.

Подготовила Яна КОТТ