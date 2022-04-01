С 1 апреля выросли пороги достаточности для снятия пенсионных

С 1 апреля в Казахстане начали действовать новые повышенные пороги достаточности для досрочного снятия части пенсионных накоплений на жилье или лечение.

К примеру, для 20-летних порог достаточности составляет 3,1 миллиона тенге. До этого он был равен 1,7 миллиона тенге.

Что снять пенсионные начисления в 30 лет, необходимо иметь на счету 4,37 миллиона тенге. Тогда как раньше этот показатель был на уровне 2,5 миллиона тенге.

Для 40-летних порог достаточности стал 5,79 миллиона тенге, ранее он был 3,42 миллиона тенге.