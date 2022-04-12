Санэпидемиологи предупреждают о риске отравления ядовитыми грибами

В связи с началом сезона грибов в Шымкенте, в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля рассказали о мерах предосторожности.

Далеко не все люди, которые собирают грибы, хорошо ориентируются в их разновидностях. Это приводит к случайному употреблению ядовитых грибов. Отравление ядовитыми грибами относится к самым тяжёлым пищевым интоксикациям, способным привести к смертельному исходу.

В этой статье выясним, как проявляются отравления грибами, какую первую помощь оказать пострадавшему человеку, а также узнаем о профилактических мерах, предупреждающих интоксикацию.

Отравление грибами не носит массового характера, обычно болеют один или несколько лиц, которые употребляли собранные грибы.

Основные клинические проявления при употреблении ядовитых грибов: тошнота, рвота, повышенное потоотделение, избыточное выделение слюны, накопление слизи в бронхах, возможен влажный кашель с мокротой, нарушение дыхание в поздние сроки, резко суженные зрачки, боль в животе, диарея, снижение частоты сердечных сокращений. При появлении таких симптомов необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

Поэтому, при сборе и приготовлении грибов нужно придерживаться несколько правил:

— собирать надо только те грибы, которые Вы хорошо знаете;

— грибы — продукт скоропортящийся, и долго хранить их нельзя, особенно в тепле.

Остерегайтесь повторного использования и разогревания грибных блюд, особенно с картофелем. Отравления часто происходят от испортившейся или неправильно приготовленной грибной пищи, а не от ядовитых грибов;

— не храните солёные грибы в оцинкованной, алюминиевой и глиняной посуде;

— детям надо объяснить, что ни в коем случае нельзя пробовать на вкус неизвестный гриб и что нельзя есть грибы сырыми. В грибной сезон не оставляйте детей одних в лесу или в парке. Предупредите их, чтобы они не трогали грибы без Вашего разрешения.

— домашние консервы перед употреблением прокипятить в течение 15-20 минут;

— строго соблюдать правила стерилизации банок, крышек и режим тепловой обработки продуктов в домашних условиях;

— запрещается покупать на рынках (с рук) изготовленные в домашних условиях консервированные грибы в банках;

— не используйте в пищу бомбажные банки с изменившимся запахом и цветом содержимого. Они подлежат уничтожению.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций может стать гарантией сохранения Вашего здоровья и здоровья вашей семьи!