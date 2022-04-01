Шымкент почти 2 месяца в «зеленой» зоне

Об эпидемиологической ситуации в южном мегаполисе рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Эпидситуация в Шымкенте стабильная, город с 5 февраля в «зеленой» зоне.

За последние 10 дней среди жителей Шымкента КВИ заболели лишь 2 человека, зафиксировали 4 случая пневмонии. Среди детей до 18 лет не зарегистрировано ни одного случая. По сравнению с прошлым месяцем, показатель хороший, говорят специалисты.

На сегодняшний день под наблюдением находятся 5 активных домашних очагов, в организованных коллективах не зарегистрирован.

В городе проводится ПЦР-обследование на COVID-19 в 15 лабораториях.

Заболеваемость КВИ среди школьников и студентов свыше 30% в классах, в сменах и потоках не зарегистрировано.

Несмотря на стабильную эпидситуацию, медики рекомендуют не тянуть с вакцинацией. Тем более, что теперь для всех жителей города доступна американская вакцина Pfizer. Кроме того доступны и КазВак, КоронаВак, «Vero Cell».