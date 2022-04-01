Шымкентцы смогут пройти бесплатные консультации онкологов

Редакция OTYRAR продолжает информировать о предстоящих событиях в городе.

Так, в онкологическом центре с 4 по 8 апреля 2022 года пройдет День открытых дверей. В рамках которого жители южного мегаполиса смогут получить бесплатные консультации врачей онкохиругов, онкогинекологов и маммологов.

Главная цель проведения подобных мероприятий — это профилактика онкологических заболеваний. По официальным данным, в стране ежегодно регистрируют более 30 тысяч новых случаев раковых заболеваний. В 2021 году количество онкобольных выросло более чем на 9%. Врачи настоятельно советуют следить за здоровьем и вовремя проходить необходимые обследования.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Шымкент, ул. Байтурсынова № 85.

Время проведения консультаций: с 4 по 8 апреля, с 14:00 до 17:00.