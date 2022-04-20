Шымкентцы жалуются на шумное соседство. Жители спального района говорят, каждую ночь их будит рев машин и визг тормозов, прямо под их окнами шымкентские автолюбители и мотоциклисты устраивают гонки.

Люди потеряли сон и просят местные власти установить им полицейский пункт, чтобы правоохранители контролировали ситуацию круглые сутки.

Мотоциклисты «на дыбах», визги тормозов гоняющихся наперегонки машин. Жители спального района в Шымкенте жалуются на шумное соседство. Дома местных жителей расположены рядом с парком, на парковке которого поздно вечером собираются любители погонять и соревноваться в том чей автомобиль звучит громче. Люди говорят, шумят до раннего утра.

«Я сплю в берушах, потому что просто спать невозможно, закрывать наглухо окна, хочется свежего воздуха, но даже несмотря на то что рядом парк, вот эти покрышки жженые, сам запах идет к нам в окна», — говорит Татьяна Ладнова, жительница Шымкента.

В этом районе живут в основном пенсионеры, да мамы с детьми. Здесь положили лежачего полицейского и пешеходный переход, повесили камеры, но тише, говорят люди, не стало. А переходить дорогу по-прежнему опасно.

«Они гоняются сильно, даже выходить опасно, и ночью тревожно спим, звуки, сигналы всякие, дети просыпаются», — говорит Раушан Ахметова, жительница Шымкента.

Люди говорят, участковых вызывают почти каждый день. Они разгоняют толпу автолюбителей, но ненадолго, те собираются вновь. По словам начальника местной полицейской службы, пока, в излюбленном месте гонщиков установили наряды сотрудников полиции, которые уже начали штрафовать нарушителей тишины и порядка. Планируют установить и пост полиции.

«В ближайшее время мы будем там устанавливать модульный пост, парк металлург снаружи где собираются автомашины, уже место определили, в этом году установим модульный пост. Там будут наряды дежурить в круглосуточном режиме», — говорит Улугбек Мылтыков, начальник МПС Шымкента.

Местные жители говорят, после гонщиков также остается много мусора — бычки и бутылки из под напитков. За счет нарушителей тишины и чистоты полицейские смогут пополнить госказну.