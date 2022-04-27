Стало известно, когда в жилом массиве Кайнарбулак будет газ

Долгожданный газ в жилом массиве Кайнарбулак подведут к домам жителей до конца 2023 года, сообщает OTYRAR.

Такое заявление сделали в управлении энергетики и развития инфраструктуры Шымкента. Проект по газификации, к слову, не дешёвый. Он обойдется бюджету в 5,5 млрд тенге.

«Мы провели конкурс по Кайнарбулаку. На сегодняшний день проект спроектировали, проект прошел государственную экспертизу и на сегодняшний день государственная экспертиза указывает срок строительства. Объект очень дорогой и сроки строительства на два года, на 2022-2023 год. На данный момент выделили средства, конкурс госзакупок проводится. Как проведут конкурс, на Кайнарбулаке начнется строительство», — заверил Боранбай Булатбеков, руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкента.