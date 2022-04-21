Томатный рай, которого нет

Как часто мы слышим новости об уникальных предприятиях, которые планируют открыть в том или ином регионе? А откроют или нет – так кто ж проверять станет.

По нашим ощущениям, громче всех о таких вот проектах в сфере сельского хозяйства, так и оставшихся в зачаточном состоянии говорят в Туркестанской области.

Если бы реализовали все, о чем сообщал акимат, то Казахстан, наверное, от импорта овощей давно отказался бы.

19 июля 2019 года. Акимат области рассылает новость, что «в Туркестанской области построят тепличный комплекс за 7,5 млрд тенге. Овощи из теплицы будут продавать в Казахстане и России. Теплицу построят в селе Карамурт Сайрамского района. Ожидается, что в тепличном комплексе будет ежегодно выращиваться 16 тыс. тонн помидоров и огурцов. Работой будут обеспечены 500 человек».

А что в итоге? ТОО «Ecoinvest», расположенное в селе Карамурт Сайрамского района, заработало в 2020 году. Тепличный комплекс производит 1500 тонн огурцов и 2000 тонн томатов в год. Зимой тут работают 150 человек, летом — 250.

А где еще 12 500 тонн томатов и огурцов?!

Февраль 2019 года: «В Туркестанской области построят высокотехнологичную теплицу. Стоимость проекта — 500 млн долларов». Построить ее должны были возле Кентау. И даже землю для этого выделили — 245 га. Ожидаемый объем — 20 000 тонн продукции в год. Запустить комплекс должны были в 2020 году. Спустя два года стало известно, что инвестор отказался от своей идеи. А значит, широкоразрекламированного тепличного комплекса нет.

25 ноября 2021 года. «В 2022 году в Туркестанской области начнут строить самую крупную теплицу на 500 га. Стоимость проекта — 1,1 млрд долларов или 524 млрд. тенге». Инвестору даже участок выделили, на который получены техусловия на газоснабжение.

Проект был настолько серьезен, что его презентовали в то время премьер-министру страны Аскару Мамину. Более того, было подписано пятистороннее инвестиционное соглашение между:

— акиматом Туркестанской области,

— АО «НК «KAZAKH INVEST»,

— ООО АПХ «Эко-культура»,

— ТОО «Green Land Alatau» и Евразийским банком развития.

Похоже, этому мега-проекту, не смотря на все договора понаобилась еще одна презентация. Теперь уже другому премьер-министру – Аихану Смаилову.

15 апреля он встретился с президентом агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александром Рудаковым. Бизнесмен презентовал проект строительства тепличного комплекса площадью 500 га в Туркестанской области.

Инвестпроект предполагает создание более 8000 рабочих мест. Планируемый срок реализации — 5 лет. Глава Правительства отметил уникальность проекта в рамках пространства СНГ.

Нам интересно, это тот же самый проект презентовали и выдавали за новый?

16 апреля 2022 года. Шымкент. Рынок. На прилавках красуются помидоры из Узбекистана и Турции. А где же наши, из тех самых теплиц?! Видимо, надо дождаться, когда очередной проект, который вновь подается под соусом «вау новость» начнет приносить помидоры…

Кстати, на дворе апрель, а в Туркестанской области планировали высаживать первые саженцы оливковых деревьев именно весной 2022 года в Жетысайском районе. Кто-нибудь видел оливковую долину в Жетысае?

Саида Турсуметова