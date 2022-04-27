Туркестанская область оштрафована за мусорные полигоны

Общая сумма штрафов составила 4 226 940 тенге.Всего в Туркестанской области насчитывается 127 полигонов твердых бытовых отходов.

70 из них находятся в государственной собственности, 57 в частной, сообщают в ДСЭК Туркестанской области.

В связи с мораторием на проверки предприятий, введенным Президентом в 2020 году, управление санитарно-эпидемиологического надзора Туркестанской области контролировало работу государственных полигонов совместно с компетентными органами.

Как стало известно, по результатам проверки в 2022 году большинство полигонов не соответствовали санитарным требованиям, утвержденным МЗ РК, в том числе выявлены нарушения такие, как отсутствие бетонных ванн для дезинфекции колес мусоровозов и ограждений вокруг полигона, а также непроведение дезинфекционных мероприятий.

«В городе Арысь и Сарыагашском районе в санитарно-защитной зоне полигона разрешено размещать жилые дома. Санитарно-защитная зона полигонов ТБО должна составлять 1000 метров. Часть 1 статьи 425 КоАП РК предусматривает административную ответственность за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического здоровья населения, гигиенических нормативов, технических регламентов, повлекшие причинение вреда здоровью человека», — пояснили в ведомстве.

За указанные недостатки оштрафовано 11 юридических лиц и 1 должностное лицо на общую сумму 4 226 940 тенге. Земельный участок, отведенный под захоронение ТБО, предоставляется местной администрацией, а организацией уборки, вывозом и захоронением мусора занимается ГУ Жилищно-коммунального хозяйства.