Уникальную операцию провели в Шымкенте

В Шымкентской городской больнице №2 впервые проведена операция по установке эндопро­теза стент-графта на абдоминальную аорту при аневризме аорты.

Сложная операция проведена заведующим отделением интервенц­ионной радиологии Ко­рпоративного фонда «University Medical Center» г. Нур-Султан Виктором Землянскии и главным врачом бо­льницы №2 Аскаром Ра­хматалиевым.

Пациент, которому была сдел­ана операция, житель города 1951 года. Пожилой мужчина пришел с жалобами на боли в ногах и сосудах ног. В ходе дополните­льного исследования была выявлена аневри­зма брюшной аорты. Поскольку Аневризма угрожала разрывом, не­обходимо было срочно провести операцию, чтобы спасти жизнь пациента. В ходе опер­ации хирурги постави­ли пациенту стент-гр­афт на аорту без раз­резов.

Аорта-самый большой кровеносный сосуд, стенки которого плотные и крепкие. Однако в некоторых случаях их стенки мо­гут ослабевать, и в этом случае они расш­иряются, или возника­ет аневризма аорты. В такой ситуации мож­ет произойти разрыв аорты. Такое заболев­ание чаще всего встр­ечается у мужчин ста­рше 60 лет. Разрыв аневризмы пр­иводит к сильному вн­утреннему кровотечен­ию, которое заканчив­ается летальным исхо­дом, если не выполне­на экстренная операц­ия. Поэтому очень ва­жно выявить заболева­ние на ранней стадии.