Уникальную операцию провели в Шымкенте

В Шымкентской городской больнице №2 впервые проведена операция по установке эндопротеза стент-графта на абдоминальную аорту при аневризме аорты.
Сложная операция проведена заведующим отделением интервенционной радиологии Корпоративного фонда «University Medical Center» г. Нур-Султан Виктором Землянскии и главным врачом больницы №2 Аскаром Рахматалиевым.
Пациент, которому была сделана операция, житель города 1951 года. Пожилой мужчина пришел с жалобами на боли в ногах и сосудах ног. В ходе дополнительного исследования была выявлена аневризма брюшной аорты. Поскольку Аневризма угрожала разрывом, необходимо было срочно провести операцию, чтобы спасти жизнь пациента. В ходе операции хирурги поставили пациенту стент-графт на аорту без разрезов.
Аорта-самый большой кровеносный сосуд, стенки которого плотные и крепкие. Однако в некоторых случаях их стенки могут ослабевать, и в этом случае они расширяются, или возникает аневризма аорты. В такой ситуации может произойти разрыв аорты. Такое заболевание чаще всего встречается у мужчин старше 60 лет. Разрыв аневризмы приводит к сильному внутреннему кровотечению, которое заканчивается летальным исходом, если не выполнена экстренная операция. Поэтому очень важно выявить заболевание на ранней стадии.