Ужесточить контроль над домашними тиранами предложили в МВД

Домашним тиранам запретят пить алкоголь и покупать оружие, употреблять наркотики и психотропные вещества.

Об этом рассказал представитель министерства внутренних дел. Правда, как именно это будут контролировать, еще непонятно. Возможно, после случаев, когда мужчина поднял руку на женщину, его принудительно будут заставлять проходить наркологов и психологов.

«Уклон должен быть сделан на комплексной реабилитационной и психо-коррекционной работе не только с жертвами насилия, но и с правонарушителями», — говорит Алексей Милюк, заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК.

Сейчас сенаторы рассматривают законопроект, в который комитет административной полиции внес ряд своих предложений.

«Необходимо дать право участковым инспекторам полиции выносить защитное предписание даже без заявления потерпевших. Как показывает практика, на жертву бытового насилия оказывается психологическое давление со стороны семейного «тирана», в последствии из-за страха за свою жизнь и членов семьи потерпевшая отказывается от заявления и дальнейшего разбирательства», — рассказал Милюк.

Это позволит усилить профилактику правонарушений и установить контроль за поведением семейного дебошира. Также планируется расширить перечень ограничений защитного предписания. Кроме запретов совершать бытовое насилие и вступать в контакт с потерпевшим, дополнительно вводятся новые ограничения для правонарушителей. В органы внутренних дел наряду с другими государственными органами наделяются особыми полномочиями.

«Осуществлять реализацию государственной политики в сфере профилактики бытового насилия. Уведомлять местные исполнительные органы о фактах насилия и обеспечить взаимодействие с субъектами профилактики в сфере семейно-бытовых отношений. Проводить с населением соответствующую информационно-правовую и разъяснительную работу по профилактике бытового насилия», — говорит Алексей Милюк, заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК.

Показывают свою эффективность и кнопки SOS. Они установлены в общественных местах и в случае опасности человек может вызвать полицию.

«Они позволяют в оперативном порядке сообщать в органы полиции о совершенных правонарушениях. На сегодняшний день мы не видим проблему, что кто-то играется с кнопками. В принципе такого даже не возникало», — говорит Алексей Милюк.

Количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений остается на уровне прошлого года. За три месяца в полицию поступило 203 заявления по фактам бытового насилия.

Введена специализация следователей для расследования преступлений, где жертвами являются женщины и дети. Во всех департаментах полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, в состав включены 280 следователей-женщин.

Сегодня пострадавшие помимо традиционных способов, могут обратиться в полицию посредством специального мобильного приложения «102». Здесь же можно сразу предоставить фото и видео доказательства правонарушения.