В области задержали афериста

В Туркестанской области полицейские задержали афериста, обманувшего знакомую на 5 миллионов тенге.

В дежурную часть УП г. Туркестана обратилась местная жительница с заявлением о том, что она стала жертвой мошенника. Со слов потерпевшей, в январе 2021 года некий знакомый предложил ей создать совместный частный бизнес. Аферист взял на её имя кредит в размере 5 миллионов тенге, а затем скрылся.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Задержанным оказался житель города Кентау, которого доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств. Как выяснили полицейские, полученные обманным путём деньги мошенник успел потратить на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием проверяется причастность подозреваемого мужчину к другим аналогичным преступлениям.