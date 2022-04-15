В Сауранском районе дали природный газ

Жители района, который кстати основан почти как год, устроили настоящий праздник. Накрыли столы в нескольких домах, приготовили традиционный «бешпармак».

А поводом стало то, что в их дома подвели голубое топливо. Многие из людей уже перестали верить в чудо, однако мечты с казахстанской компанией “QazaqGaz” тоже сбываются.

«Я если честно не верила, что нам подадут газ, мы всю жизнь без него жили и это было на грани прекрасного сна, когда начали ставить трубы и предложили провести в дом, я тогда поняла что время и для нас пришло. Спасибо ребятам, спасибо всем. Это такая тяжесть с наших плеч упала. Спасибо компании “QazaqGaz”. Всю свою жизнь топили углём, теперь вот будет жить как все люди»,— говорит Рахиля Бекбаева, жительница села Теке.

А жили на самом деле без газа, печи топили углём и дровами. Готовили еду также, некоторые правда предпочитали газовые баллоны, но зачастую многим на селе сумма била по карману.

«Газ мы подвели, теперь нужно заключить договор с компанией, которая заведёт вам газ и все, пользуйтесь на здоровье. Прошу жителей помнить о правилах безопасности и обращаться при каком-либо вопросе по номеру 104»,— сказал Шалкар Омарбеков, директор ТПФ АО «КазТрансГаз».

Работа по газификации региона продолжается. Уже подключён к голубому топливу Кентау и другие отдаленные районы. Село Теке, что в Сауранском районе тоже подключили к природному газу, в ауле около пятисот семей.