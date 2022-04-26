Ветеран в Шымкенте отметит вековой юбилей

Мы продолжаем рассказывать о героях, которые не задумываясь, отдавали жизни за мир и счастливое, наше с вами будущее. Ветераны Великой Отечественной! Их в Шымкенте осталось лишь семеро.

Он встречался лично с маршалом Жуковым, дошел до Берлина, где и встретил Победу. Для ветерана этот день не скорби, а праздник. Пусть и со слезами на глазах. Тогда в 45-м они ликовали, обнимались и стреляли в воздух. Но сколько прежде пришлось пережить в годы Великой Отечественной, что позволило не просто пройти через страшную войну, но и прожить такую долгую жизнь, пройти гигантскую территорию времени? Сарсен Абдинуров — один из семи, оставшихся сегодня в живых ветеранов Шымкента, отмечает вековой юбилей.

«Даст Аллах в этом году, в декабре будет ровно 100 лет. В 21 год он пошел на фронт вместе со своим братом, но к сожалению Онгарбай пропал без вести, погиб наверное. Папа был на войне от начала до конца в стрелковой дивизии. С 1944 года он уже воевал в рядах первого Украинского фронта и дошел до Берлина», — с гордостью рассказывает дочь Сарсена Абдинурова.

Ветеран вырастил пятерых детей, обзавёлся внуками и правнуками. Недавно перенес инсульт: Сарсен ата плохо разговаривает, но все отчётливо понимает. Следит за новостями, любит слушать песни военных лет.

Воевал ветеран в составе 368-го и 823-го стрелковых полков первого Украинского фронта, награждён орденом Отечественной войны второй степени. Сарсен Абдинуров был в строю на Красной площади 9 мая.

Сейчас это трудно представить — каково это, быть готовым к смерти в любую минуту, выполняя задачу по защите Родины. Сарсен Ата на войне потерял брата.

Сарсен Абдинуров всегда рад гостям. Он жмет руку и благодарит за внимание. Это то, в чем герои Великой Победы сейчас нуждаются. Память, внимание и низкий поклон… Их осталось так немного… И наша задача — поговорить с каждым. Ведь их свидетельства важнее любых учебников.