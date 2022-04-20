Закон о кибербуллинге направили на подпись к президенту

В мажилисе приняли поправки в закон о кибербуллинге. Вокруг него ходило много споров, и его наконец направили на подпись к президенту.

Говорили о новом законопроекте, который взбудоражил казахстанцев— о кибербуллинге. Депутаты предложили удалять контент, который пагубно влияет на детей. Казахстанские активисты подняли волну недовольства, они предположили, что законопроект позволит цензурировать абсолютно любую неугодную правительству информацию. Сенат внес поправки, противоправный контент в отношении детей будет удалён, а сам факт кибербуллинга определит специальная экспертная группа.

«Поправки сената направлены на изменение механизма взаимодействия госорганов с интернет-ресурсами, допустившими размещение запрещенной или иным образом ограниченной к распространению информации, наносящей вред ребенку. Депутатами сената предложено законодательно определить факты кибербуллинга в качестве основания для приостановления доступа к интернет-ресурсам. При этом из законопроекта исключены компетенции уполномоченного органа по определению порядка ограничения доступа к запрещенной информации«, — говорит Джамиля Нурманбетова, председатель комитета по социально-культурному развитию мажилиса.

«Здесь я хотел поблагодарить наших депутатов, авторов этой нормы Айдоса Сарым и Динару Закиеву. Они провели очень большую работу над этим законопроектом. Были большие споры, дискуссии, они принципиально отстаивали норму этого законопроекта«, — говорит Ерлан Кошанов, председатель Мажилиса Парламента РК.

Законопроект отправят на подпись президенту.

О новых статьях расходах говорили в мажилисе. Депутаты одобрили дополнительные 441 млрд тенге на повышение боеготовности силовиков. На повышение доходов населения — 197 млрд, на развитие регионов направят 475 млрд тенге.

«На индексацию социальных выплат направляется 117, 026 млрд тенге. Расходы, связанные с изменением курса доллара к тенге, составят – 56, 207 млрд тенге», — говорит Ерулан Жамаубаев министр финансов РК .

Более 20 дополнительных миллиардов просят выделить Минздраву. По словам министра здравоохранения Ажар Гиният, деньги необходимы на закуп вакцин.

«Из этих сумм 3 миллиарда 400 миллионов тенге — на увеличение стоимости пентавакцины. Вы знаете, что для детей это вакцины против дифтерии, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции. Стоимость этих вакцин повысилась, в этом году мы должны обеспечить вакцинацией более 700-сот тысяч детей», — говорит Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

Остальные 2 миллиарда 400 миллионов тенге — на курсовую разницу, на закуп всех вакцин в рамках национального календаря